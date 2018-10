Gyönyörű új lakások a belváros melletti diplomata-negyedben!

Egy biztos alapokon álló nyugdíjpénztár, a Pannónia épít különleges, 38 lakásos társasházat a VI. kerület igen elegáns környékén, a Benczúr utca 11. alatt. Hatalmas előny a biztonságos kivitelezés, illetve a jövő nyárra garantált befejezés, melynek révén még a kedvezményes áfa-val történő lakásvásárlás is mindenképpen megtörténik! A beruházó maga is az épület részeként kialakítandó székház-irodába költözik, ahol a lakások 60 százaléka már el is kelt. (tovább…)