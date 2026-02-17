Gigaprojektek, felújítási hullám és új lakóparkok: hosszú csend után végre életjeleket mutat az építőipar
Hónapokig tartó kivárás után végre megmozdult valami a magyar építőiparban. A friss adatok szerint a szektor lassan, de egyértelműen éledezik, miközben a háttérben már készülnek a következő évek gigantikus lakópark-fejlesztései és egy új felújítási hullám is. A jelek szerint a mélypont után most egy új ciklus kezdődhet, amely alapjaiban formálhatja át a lakáspiacot – olvashatjuk az Economx cikkében.
Meglepő fordulat: hirtelen növekedni kezdett az építőipar
A KSH adatai szerint 2025-ben az építőipari termelés volumene 2,8 százalékkal nőtt az előző évhez…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.