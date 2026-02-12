Fesztiválnegyed, romkocsma vagy zöld park? Megnyitják Rákosrendezőt az ötletek előtt – bárki beleszólhat, mi épüljön ott

Teljesen új irányt vehet Budapest egyik legnagyobb tartalék területe: Rákosrendezőn nem várják ölbe tett kézzel a nagy mestertervet, hanem már most elindítják az átmeneti hasznosítás tervezését – tájékoztatott az epiteszforum.hu. A főváros közösségi ötletelésre hív mindenkit, és a felvetések között nem csak park és pihenőtér, hanem fesztiválhelyszín, művészeti bázis vagy akár extrém sportzóna is szerepel. A kérdés már nem az, hogy történik-e valami a területtel, hanem az, hogy mi valósul meg először.

Rákosrendező hosszú távú sorsát egy átfogó urbanisztikai és…