Fesztiválnegyed, romkocsma vagy zöld park? Megnyitják Rákosrendezőt az ötletek előtt – bárki beleszólhat, mi épüljön ott
Teljesen új irányt vehet Budapest egyik legnagyobb tartalék területe: Rákosrendezőn nem várják ölbe tett kézzel a nagy mestertervet, hanem már most elindítják az átmeneti hasznosítás tervezését – tájékoztatott az epiteszforum.hu. A főváros közösségi ötletelésre hív mindenkit, és a felvetések között nem csak park és pihenőtér, hanem fesztiválhelyszín, művészeti bázis vagy akár extrém sportzóna is szerepel. A kérdés már nem az, hogy történik-e valami a területtel, hanem az, hogy mi valósul meg először.
Rákosrendező hosszú távú sorsát egy átfogó urbanisztikai és
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.