Hárommillió magyar érintett: öt szervezet ultimátumot küldött a lakhatási válság miatt, 2026-ra fordulópontot követelnek

Lakhatási válság, lakhatási szegénység, hajléktalanság, energiafaló otthonok, elszálló bérleti piac. Öt civil és szakmai szervezet szerint ezek már nem külön problémák, hanem egyetlen, rendszerszintű krízis tünetei. A most bemutatott Lakhatási Minimum 2026 csomagjuk tétje nagy: állításuk szerint közel 3 millió embert, vagyis a lakosság mintegy harmadát érinti valamilyen formában a lakhatási szegénység, miközben a jelenlegi lakáspolitikából szinte teljesen hiányzik a szociális pillér – írja a Portfolio.

„Nem újabb papír kell, hanem beavatkozás”

A 52 oldalas javaslatcsomagot a Habitat for Humanity…