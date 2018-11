Ezt tanuld, ha még 10 év múlva is használható tudást szeretnél

Egyre-másra látnak napvilágot azok az elemzések, amelyek azt vetítik előre, hogy a robotika és a digitalizáció jelentősen átformálja a munka világát az elkövetkező bő egy évtizedben. Az előrejelzések szerint a folyamat megállíthatatlan. Van, ahol gyorsabban, másutt lassabban fognak lezajlani ezek a változások. Két vezető budapesti oktatóközpont vezetője, Herczeg Rudolf szerint viszont korántsem kell ezektől a hírektől kétségbe esni, és azonnal új, trendinek vélt szakmát elsajátítani. Sokkal inkább azt látja, hogy a pékekre, autószerelőkre és ezernyi más szakemberre továbbra is szükség lesz a jövőben, annyi változással, hogy az új technológiákat már nekik is be kell építeniük a munkájukba és a használatukkal akár többet is kell nyújtaniuk a leendő vevőiknek.