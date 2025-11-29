Ezeket a hibákat követik el a legtöbben ingatlaneladáskor – Te viszont könnyedén megelőzheted őket
Sokan úgy gondolják, hogy egy lakás eladása egyszerű: feltöltünk pár fotót, megadjuk az árat, és már jönnek is az érdeklődők. A gyakorlat azonban ennél jóval összetettebb. Egy elnagyolt hirdetés, rosszul sikerült képek vagy túlzó árképzés hetekkel, akár hónapokkal is meghosszabbíthatja az értékesítési folyamatot.
Hogy ezt elkerüld, összegyűjtöttük, mely hibákat követik el a leggyakrabban az eladók – és hogyan előzheted meg őket úgy, hogy az ingatlanod gyorsabban és jobb áron találjon gazdára.
1. „Felesleges marketingre költeni" – ez az egyik legnagyobb…
