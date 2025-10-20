Ez a kiadó lakás Téged is elvarázsol – hatalmas terasszal a XIII. kerületben

Ha kényelmes, stílusos és azonnal költözhető otthont keresel Budapest szívében, ez a XIII. kerületi lakás ideális választás. A Mohács utcában található, 63 m²-es, teljesen bútorozott és gépesített ingatlan különlegessége a 26 m²-es tágas terasz, amely kiváló helyszínt biztosít baráti összejövetelekhez vagy nyugodt pihenéshez a város felett.

Kényelmes és modern belső kialakítás

A nagy teraszos lakás minden részletében a praktikusságot és a komfortot ötvözi:

Hálószoba: 160 cm-es franciaágy és tágas, beépített gardróbszekrény.

Nappali: kihúzható kanapé és étkezőasztal, ideális közös tér kialakításához….