Ez a kiadó lakás Téged is elvarázsol – hatalmas terasszal a XIII. kerületben
Ha kényelmes, stílusos és azonnal költözhető otthont keresel Budapest szívében, ez a XIII. kerületi lakás ideális választás. A Mohács utcában található, 63 m²-es, teljesen bútorozott és gépesített ingatlan különlegessége a 26 m²-es tágas terasz, amely kiváló helyszínt biztosít baráti összejövetelekhez vagy nyugodt pihenéshez a város felett.
Kényelmes és modern belső kialakítás
A nagy teraszos lakás minden részletében a praktikusságot és a komfortot ötvözi:
Hálószoba: 160 cm-es franciaágy és tágas, beépített gardróbszekrény.
Nappali: kihúzható kanapé és étkezőasztal, ideális közös tér kialakításához….Tovább a teljes cikkre
