Extrém határidő, nulla licit: így maradt vevő nélkül az állami rezidencia

Érdeklődő nélkül zárult a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia árverése, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) 2025. december 30-án hirdetett meg 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron. Az értékesítés már a meghirdetés pillanatában is rendkívüli volt: a potenciális vevőknek mindössze néhány nap állt rendelkezésükre ahhoz, hogy döntést hozzanak egy több tízmilliárdos állami ingatlan sorsáról – tájékoztatott a Telex.

