Eső előtt köpönyeg! Mit tehetünk, hogy megvédjük otthonunkat a viharkártól?

A nyárral együtt megérkeztek a szokásos júniusi zivatarok is legtöbbször erős széllökésekkel, villámlással és jégesővel tarkítva. A heves viharok sok kárt okozhatnak a földeken, az utcákon és otthonainkban is, és akkor még az esetleges árvízkárokról nem is beszéltünk.