Otthon Start zártkertre is? 2026-tól kinyílik az ajtó – de könnyű belesétálni a jogi csapdába
Olcsó zártkert, „lakóház” a hirdetésben, Otthon Start a fejedben? Állj meg egy pillanatra. Bár 2026. január 1-jétől a szabályok szerint már nem csak belterületi lakóingatlanokra lehet elvileg felvenni a 3 százalékos hitelt, a zártkerti ingatlanok világa sokszor nem romantikus kiskapu, hanem kőkemény papírmunka, banki bizonytalanság és helyi szabályozási labirintus – tájékoztatott a biztosdöntés.hu.
Mi változik 2026. január 1-jétől, és miért pörög rá mindenki?
A 392/2025. (XII. 10.) kormányrendelet alapján 2026-tól kikerül az Otthon Start szabályból az a rész, ami eddig…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.