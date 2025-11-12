Eladó luxuslakás panorámával Budapest I. kerületében – teraszos, A+ energiaosztályú otthon a Várnegyed szomszédságában
Egyedülálló lehetőség Budapest szívében: a történelem és a modern városi élet elegáns találkozása az Attila úton. Ez a 75 m²-es, újszerű állapotú, A+ energiaosztályú luxuslakás a Budai Vár és a Tabán zöldövezetének határán kínál páratlan kényelmet, panorámás kilátással és napfényes, 25 m²-es terasszal.
Prémium lokáció – a Budai Vár lábánál, a Tabán zöld ölelésében
A panorámás luxusingatlan Krisztinaváros egyik legjobb adottságú részén található, egy 6. emeleti, világos otthon, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Budai-hegyekre és a városra.A délnyugati fekvésű terasz…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek