A világ legnagyobb logisztikai és szállítmányozó vállalata, a dán gyökerű DSV újabb mérföldkőhöz érkezett Magyarországon: hivatalosan is megkezdte működését a vállalat legújabb, közel 18 ezer négyzetméteres szigetszentmiklósi raktára. Az új létesítmény nemcsak a hazai kapacitásokat bővíti, de egyben környezetbarát és jövőbiztos logisztikai megoldásokat is kínál – derült ki a DSV szakmai sajtórendezvényén.

Globálisan a legnagyobbak: már több mint 90 országban, közel 160 ezer munkavállalóval

A globális logisztikai óriásvállalat története 1976-ban kezdődött, amikor kilenc dán fuvarozó megalapította a De Sammensluttede Vognmænd nevű társaságot, azaz a DSV-t. Az első években főként organikus növekedés jellemezte a céget, majd a kilencvenes évektől kezdve az organikus növekedést már akvizíciók sora is támogatta. Többek között a Samson Transport, a holland Frans Maas és az amerikai UTi Worldwide integrációja is erősítette a logisztikai vállalatot, majd a svájci Panalpina, valamint a kuvaiti Agility akvizíciója már a világ élvonalába emelte.

„A vállalat legfrissebb és egyben legnagyobb akvizíciója 2025. április 30-án zárult le: a DSV felvásárolta a DB Schenkert. A két logisztikai óriás egyesülése új fejezetet nyit a globális logisztikában, de ennek a fejezetnek még csak az elején járunk” – mondta Darvasi Árpád, a DSV Solutions Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a vállalat 2025. szeptemberi szakmai sajtórendezvényén.

Globálisan a teljes integráció még folyamatban van, azonban már most világos: a DSV ezzel a lépéssel hosszú távra megszilárdította helyét az iparágában. A vállalat ma több mint 90 országban, közel 160 ezer munkatárssal nyújt teljes körű logisztikai szolgáltatásokat. Mindezt teszi már a világ legnagyobb szállítmányozási és logisztikai vállalatként.

A DSV Magyarországon is az élvonalban

A DSV magyarországi története a kilencvenes évek közepére nyúlik vissza: 1995-ben alakult meg a Frans Maas Hungária Kft., amely az európai közúti hálózat részeként kínált szállítmányozási megoldásokat. A DSV 2006-os Frans Maas-felvásárlását követően a hazai leányvállalat is a dán csoport része lett, ettől kezdve pedig már Magyarországon is DSV néven működött tovább.

„Az elmúlt két évtizedben a hazai szervezet folyamatosan követte az anyavállalat nemzetközi növekedését: 2016-ban az UTi, 2019-ben a Panalpina, 2021-ben pedig az Agility GIL magyarországi egységei integrálódtak a vállalatba. Az akvizíciók során értékes és nagy tapasztalattal rendelkező kollégák csatlakoztak a vállalathoz, mellyel tovább emelkedett a vállalati know-how” – hangsúlyozta Darvasi Árpád.

Ma a DSV Magyarországon három nagy divízióval nyújt logisztikai szolgáltatásokat: a közúti szállítmányozásért felelős DSV Hungária Kft.-vel, a légi és tengeri fuvarozást végző DSV Air & Sea Hungary Kft.-vel, valamint a szerződéses logisztikai szolgáltatásokat nyújtó DSV Solutions Hungary Kft.-vel, melyhez a speciális logisztikai feladatokat ellátó Fairs and Events üzletág is tartozik. Csak utóbbi több mint 420 munkatárssal, 10 modern raktárral és összesen több mint 100 ezer négyzetméter raktárkapacitással szolgálja ki partnereit. Ehhez most újabb mérföldkőként csatlakozik a jelentős méretű, közel 18 ezer négyzetméteres, környezetbarát technológiákkal felszerelt szigetszentmiklósi raktár.

Megkezdte működését a vállalat legújabb, környezetbarát magyarországi raktára

A DSV Solutions Hungary Kft. megkezdte működését a legújabb szabványok szerint épült raktárbázisán, amely a szigetszentmiklósi Prologis Park Budapest-Sziget II területén foglal helyet. A raktárhoz egy 840 négyzetméteres iroda is tartozik, amely a vállalat munkatársai számára kulcsrakész, modern munkakörnyezetet biztosít.

„A DSV legújabb hazai raktárlétesítménye elősegíti operációs folyamataink konszolidációját, emellett lehetővé teszi, hogy stratégiai céljainkat egy modern és környezetbarát közegben valósítsuk meg” – emelte ki Darvasi Árpád a szigetszentmiklósi DSV-raktár kapcsán.

A korszerű, kiemelkedő szigeteléssel ellátott, zöldenergiával táplált épület temperált raktárkamrával, épületirányítási rendszerrel, így minden körülmény biztosított a zavartalan és környezetbarát működéshez. Ráadásul a későbbiekben a raktár mérete akár érdemben tovább is bővíthető.

„A létesítmény elhelyezkedése is ideális: Budapesthez, az M0-s körgyűrűhöz és a fő közlekedési útvonalakhoz való gyors hozzáférés egyaránt biztosított, miközben elektromos járművek töltőállomása is elérhető. Ráadásul a DSV több raktára szintén akár percek alatt elérhető innen, amely az erőforrás-menedzsment szempontjából is jelentős” – tette hozzá a DSV Solutions Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A DSV célja Magyarországon is az, hogy fenntartható és jövőbiztos logisztikai megoldásokat kínáljon. Az új szigetszentmiklósi raktár ehhez modern, bővíthető infrastruktúrával és ügyfélközpontú tervezéssel járul hozzá. A DSV szerződéses logisztikai üzletága a piacon elérhető összes vámengedéllyel rendelkezik, melyekkel jelentős költséget és adminisztrációs terhet vesz le ügyfeli válláról.

„A komplex, bonyolult logisztikai feladatok ellátására szakosodtunk, ezeken a területeken teremtünk jelentős értéket ügyfeleinknek. Portfóliónk része a speciális szaktudást igénylő vámszolgáltatások, a jövedéki raktározás, az ÁFA-raktár és az e-commerce szolgáltatás is” – emelte ki Darvasi Árpád.