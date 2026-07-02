Éjszakára le kell kapcsolni a klímát? Megszólalt a szakértő: ezt tényleg megteheti a közös képviselő

A rekkenő hőségben sok lakásban éjszaka sem csökken 30 fok alá a hőmérséklet, ennek ellenére több társasházban továbbra is tiltják a klímaberendezések használatát este 10 és reggel 6 óra között – derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A közös képviselők a házirendre hivatkoznak, a lakók viszont azt kérdezik: valóban kikapcsoltatható a légkondicionáló egy hőségriadó közepén? A jogász és a társasházi szakértő szerint a válasz korántsem olyan egyértelmű, mint azt sokan gondolják.

Egyre több társasházban robban ki vita a klímák miatt

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