Csökkentette piaci lakáshitelének kamatát az egyik legnagyobb hazai bank
Az OTP Bank csökkentette a hitelkamatokat július elsejétől, az elérhető legkedvezőbb kamatszint jelenleg 6,19 százalék. A Bankmonitor várakozásainak megfelelően megindult a lakáshiteleknél a kamatcsökkenés, az első fecske az OTP Bank volt, ahol július elsejétől már olcsóbban lehet piaci kamatozású lakáshitelt igényleni. Hogyan változtak az OTP Banknál a hitelkamatok? A hitelintézet mérsékelte számos konstrukciójánál a normál […]Tovább a teljes cikkre
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