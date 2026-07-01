Csökkentette piaci lakáshitelének kamatát az egyik legnagyobb hazai bank

Az OTP Bank csökkentette a hitelkamatokat július elsejétől, az elérhető legkedvezőbb kamatszint jelenleg 6,19 százalék. A Bankmonitor várakozásainak megfelelően megindult a lakáshiteleknél a kamatcsökkenés, az első fecske az OTP Bank volt, ahol július elsejétől már olcsóbban lehet piaci kamatozású lakáshitelt igényleni. Hogyan változtak az OTP Banknál a hitelkamatok? A hitelintézet mérsékelte számos konstrukciójánál a normál […]