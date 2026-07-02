Rengeteg medencetulajdonos nem tud erről: súlyos bírság járhat, ha így engeded le a vizet a kertben

A nyári hőségben sok családi ház udvarán áll felfújható vagy épített medence, amely szinte nélkülözhetetlen a kánikulában. Arra azonban már jóval kevesebben gondolnak, hogy egy rossz mozdulat a medence feltöltése vagy leeresztése során komoly következményekkel járhat. Bizonyos esetekben akár több százezer forintos bírságot is kockáztatnak azok a tulajdonosok, akik nincsenek tisztában a szabályokkal – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.

Sokan automatikusan a kertbe, az árokba vagy a csapadékvíz-elvezetőbe engedik a medence vizét, pedig a vegyszerrel kezelt fürdővíz a jogszabályok szerint akár…