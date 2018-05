Családi házat vennének a magyarok, amíg meg nem látják az árcédulát

A magyarok 80 százaléka legszívesebben egy amerikai stílusú kertes házba költözne, azonban közeledve a tényleges lakásvásárláshoz 41 százalékuk már egy panellakással is kiegyezne – derül ki az OTP Bank első alkalommal elkészített Hello Otthon kutatásából. A legtöbben saját célra terveznek lakást vásárolni, de sokan voltak a befektetési céllal érdeklődők is az OTP Hello Otthon Est rendezvényén. A program résztvevőinek többsége LTP megtakarításokat és lakáshitelt is igénybe venne a vásárláshoz. Hogy milyen feltételek mellett érdemes ma lakást vásárolni, arról a piac szakértői beszéltek.