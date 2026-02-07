Családi házak Otthon Starttal: napelemes ikerház, kétgenerációs téglaotthon és prémium sorház egy válogatásban

Olyan családi házakat gyűjtöttünk össze, amelyek mindegyike megvásárolható Otthon Start finanszírozással. A kínálatban szerepel energiatakarékos, napelemes ikerház Pest megyében, kétlakásos polgári téglaotthon Miskolcon, nagy telkes ház Nyíregyházán és egy korszerűen felújított, technológiával felszerelt sorház Hatvan belvárosában. Mutatjuk a legérdekesebb lehetőségeket.

Modern, napelemes ikerházfél Hévízgyörkön, alacsony fenntartással

Pest megye nyugodt, mégis jól megközelíthető településén, Hévízgyörkön kínálnak eladásra egy 2021-ben épült, modern ikerházfelet, amely fenntartható műszaki megoldásaival tűnik ki. A 80 négyzetméteres lakótérben nappali, két tágas szoba és egy félszoba kapott helyet,…