Milliókkal csökkent négy eladó ingatlan ára – Debrecentől Kecskemétig találhatunk most kedvezőbb ajánlatokat

Többmilliós árcsökkentés várja most az érdeklődőket ezeknél az eladó ingatlanoknál: egy debreceni felújított lakás, egy érdi családi ház, egy ferencvárosi polgári otthon és egy kecskeméti, modern családi ház is olcsóbban vásárolható meg. Az OtthonTérkép mobilalkalmazásával pedig senki nem marad le a hasonló változásokról: aki letölti az appot iOS-re vagy Androidra és beállítja az Árfigyelő szolgáltatást, azonnal értesülhet, ha a figyelt ingatlanok ára csökken.

Felújított, bútorozott lakás Debrecen Újkertben

Ez az 54 négyzetméteres, kétszobás, erkélyes debreceni lakás a nyolcadik emeleten található,…