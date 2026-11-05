Milliókkal csökkent négy eladó ingatlan ára – Debrecentől Kecskemétig találhatunk most kedvezőbb ajánlatokat
Többmilliós árcsökkentés várja most az érdeklődőket ezeknél az eladó ingatlanoknál: egy debreceni felújított lakás, egy érdi családi ház, egy ferencvárosi polgári otthon és egy kecskeméti, modern családi ház is olcsóbban vásárolható meg. Az OtthonTérkép mobilalkalmazásával pedig senki nem marad le a hasonló változásokról: aki letölti az appot iOS-re vagy Androidra és beállítja az Árfigyelő szolgáltatást, azonnal értesülhet, ha a figyelt ingatlanok ára csökken.
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