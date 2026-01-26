Bérlakáspiac: a garzon még megy, nagy lakás már nem

Az év eleje mindig jó alkalom arra, hogy ne csak az aktuális számokat nézzük, hanem egy kicsit hátrébb lépjünk, és nagyobb perspektívából értelmezzük a folyamatokat. A kiadó lakások piaca most kifejezetten ilyen „kétarcú” képet mutat: rövid távon áresés látszik, hosszabb távon viszont továbbra is masszívan emelkedtek az árak.

A friss adatok alapján országosan és Budapesten is alacsonyabb bérleti díjakkal találkozunk, mint egy évvel ezelőtt. Ez azonban csak az egyik oldala a történetnek.

Ha 2022 januárjáig nézünk vissza, már egészen más…