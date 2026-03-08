Bécsben működik, nálunk miért nem? A magyar fiatalok egyre távolabb kerülnek a saját lakástól

Egyre több magyar fiatal számára válik elérhetetlenné a saját lakás. A növekvő ingatlanárak, az infláció és a bizonytalan munkaerőpiac miatt sokan újragondolják, hogy egyáltalán érdemes-e lakást vásárolni. Miközben Magyarországon továbbra is a hitellel támogatott lakásvásárlás a fő irány, Nyugat-Európában egyre inkább a szabályozott bérlakásrendszer biztosít stabil és megfizethető lakhatást milliók számára – írja cikkében az Economx. A kérdés egyre gyakrabban merül fel: vajon itthon is működhetne a bécsi vagy koppenhágai modell?

Egyre nehezebb az első lakás megszerzése

A saját lakás…