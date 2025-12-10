Balatoni újépítésű otthonok exkluzív környezetben – akár Otthon Starttal is
A nyár lezárultával új szakaszba lépett Balatonlelle legfrissebb prémium fejlesztése: a MyLelle Residence kivitelezése ütemterv szerint halad, és minden adott ahhoz, hogy a tulajdonosok már a 2026-os szezon előtt birtokba vehessék modern, energiatakarékos otthonaikat. A projekt lakásainak mintegy 80%-a már gazdára talált, így a még elérhető ingatlanok ritka lehetőséget jelentenek a déli part kínálatában – ráadásul több lakás az Otthon Start Program támogatásával is megvásárolható.
2026 nyarára beköltözhető otthonok – nagy teraszokkal, balatoni életérzéssel
A MyLelle Residence lakásai állandó otthonként…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.