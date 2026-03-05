Akár napokra leállhat az ingatlan-nyilvántartás: a bankok már kénytelenek voltak változtatni
Komoly fennakadások borzolhatják az ingatlanpiac idegeit. Az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az E-ING, amelynek a teljes digitalizációt kellett volna elhoznia, egyelőre messze nem működik hibátlanul. A gyakori leállások és technikai problémák miatt már a bankok is kénytelenek voltak módosítani a saját eljárásrendjüket – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
A szakértők szerint a rendszer olykor órákra, sőt akár napokra is elérhetetlenné válik, ami adásvételeket, hitelügyintézést és földhivatali folyamatokat is megakaszthat.
Egy rendszer, amelyre az egész ingatlanpiac épül
Az ingatlan-nyilvántartás kulcsfontosságú infrastruktúra: évente…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.