Akár napokra leállhat az ingatlan-nyilvántartás: a bankok már kénytelenek voltak változtatni

Komoly fennakadások borzolhatják az ingatlanpiac idegeit. Az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az E-ING, amelynek a teljes digitalizációt kellett volna elhoznia, egyelőre messze nem működik hibátlanul. A gyakori leállások és technikai problémák miatt már a bankok is kénytelenek voltak módosítani a saját eljárásrendjüket – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A szakértők szerint a rendszer olykor órákra, sőt akár napokra is elérhetetlenné válik, ami adásvételeket, hitelügyintézést és földhivatali folyamatokat is megakaszthat.

Egy rendszer, amelyre az egész ingatlanpiac épül

Az ingatlan-nyilvántartás kulcsfontosságú infrastruktúra: évente…