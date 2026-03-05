Megakadhatnak az új lakáshitelek? Egy egész szakma vár a kulcsfontosságú rendeletre

Miközben az új lakásfinanszírozási rendszer már elindult, egy fontos részlet még mindig hiányzik. A szakma szerint egy kulcsfontosságú rendelet késése miatt bizonytalanná válhat a „tervasztalos” lakások hitelezése, és a bankok egyelőre kivárnak – derül ki a Portfolio cikkéből.

A társasházi építményi jog ugyan már március 1-jétől hatályos, de a hozzá kapcsolódó részletszabályok még nem jelentek meg. Emiatt a bankok és a lakásfejlesztők is feszülten figyelik, mikor érkezik meg a végleges szabályozás.

A bankok már készülnek, de a részletek hiányoznak

A…