Megakadhatnak az új lakáshitelek? Egy egész szakma vár a kulcsfontosságú rendeletre
Miközben az új lakásfinanszírozási rendszer már elindult, egy fontos részlet még mindig hiányzik. A szakma szerint egy kulcsfontosságú rendelet késése miatt bizonytalanná válhat a „tervasztalos” lakások hitelezése, és a bankok egyelőre kivárnak – derül ki a Portfolio cikkéből.
A társasházi építményi jog ugyan már március 1-jétől hatályos, de a hozzá kapcsolódó részletszabályok még nem jelentek meg. Emiatt a bankok és a lakásfejlesztők is feszülten figyelik, mikor érkezik meg a végleges szabályozás.
A bankok már készülnek, de a részletek hiányoznak
A…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.