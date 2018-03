Újabb különleges épületeket terveznek Budapestre

A március közepe két dolog miatt is fontos számunkra. Egyrészt nemzeti ünnepünk van (és ha szerencsénk akkor hosszú hétvége is), másrészt ilyenkor rendezik meg a világ legnagyobb ingatlanpiaci expóját, kiállítását, összejövetelét a MIPIM-et Cannes-ban. Idén is itt vagyunk a helyszínen, és bemutatjuk a legfontosabb minket érintő történéseket és érdekességeket.