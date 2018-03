Debrecen a jövő európai városa lett Cannes-ban

Több millió eurós befektetéseket is Magyarországra vonzhat a főváros és négy egyetemi nagyváros (Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged) fejlesztési lehetőségeinek március 13-15. közötti bemutatkozása az idei nemzetközi ingatlanszakmai kiállításon, a cannes-i MIPIM-en. A hajdúsági város a Jövő európai városa elismerést kapta.

A kontinens egyedülálló városfejlesztési és turisztikai attrakciójaként állt az érdeklődés fókuszában a Liget Budapest Projekt, amely a tavalyi MIPIM-en az “ingatlanszakmai Oscaron” Európa legjobb városfejlesztési nagy projektje lett. A magyarországi befektetői környezetet, a fejlesztési irányokat, a főváros beruházásait és a vidéki városok befektetési környezetét a Magyarország – Budapest-standon mutatták be a szervezők, melyet közösen alakított ki Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK).

A volt MTV székházból luxus irodaház lesz.

Idén újra elismerésben részesült a magyarországi befektetési környezet, a MIPIM-en átadták át a Financial Times csoport szaklapja által odaítélt 2018/19-es „fDi European Cities and Regions of the Future” díjait. A befektetői körökben tekintélyes fDi Magazine befektetési melléklete top tízes listáinak több alkategóriájában is előkelő helyen végeztek a főváros mellett vidéki városok is. A régiók között Közép-Magyarország részesült több elismerésben, a “jövő európai mikro városai” listán Székesfehérvár és Kecskemét tűnt ki a magyar városok közül. Debrecen pedig első helyen végzett a “legígéretesebb város” kategóriában, a kétszázezres nagyságrendű városok között. „A jövő európai városa” elismerést a kiállításon vette át Papp László, Debrecen polgármestere.

Nem csak Debrecen ért el szép eredményt a megmérettetésen: a jövő európai fővárosai listán Budapest a 9. helyen végzett. Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze a sikeres részvételt értékelve hangsúlyozta: a kiugró érdeklődésnek hamarosan kézzelfogható eredményei is mutatkoznak, több befektető is határozott fejlesztési szándékkal kereste fel a standot. A tavalyi 2 milliárd eurós ingatlanbefektetések 90 százaléka irányult Budapestre és reményeink szerint ez a mérték idén is tartható, sőt növelhető. Ehhez a főváros partner: megfelelő városfejlesztési koncepcióval rendelkezik, jó megtérülést és kiszámítható szabályozási környezetet biztosít.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke örömtelinek nevezte, hogy a főváros mellé felzárkóznak a nagy vidéki városok, amelyek közül négy egyetemi város a MIPIM-en is bemutatkozott. A CBRE legfrissebb adatai alapján ismertette, hogy az ingatlanbefektetési forgalom 2012 óta évi 25 százalékkal nőtt Közép-Európában, míg Magyarországon éves 70 százalékot ért el az ütem. A bővülés 2018-ban akár a 2012-es volumen tízszeresét is elérheti, így a piac mérete elérte a válság előtti szintet, és reményeink szerint ezen az évi 1,8-2,0 milliárd eurós szinten stabilizálódik hosszú távon. Magyarországon 2017-ben a legkedveltebbnek az irodabefektetések bizonyultak, de 2018-ban vélhetően tovább nő a hotelbefektetések részesedése.

Sikerrel mutatkoztak be a hotel, lakó-, ipari- és logisztikai ingatlanfejlesztések, a budapesti nagy ingatlanfejlesztők közül az Aternor, a Futureal-csoport, a Gránit Pólus Csoport, a GTC, a HB Reavis, a Horizon Development, a TriGranit és a WING mutatta be tervezett vagy éppen folyó fejlesztéseit, amelyek jelentősen átalakítják egy-egy budapesti városrész arculatát.