Csak kapkodjuk a fejünket a rengeteg óriásdaru láttán

Jelentős bővülés előtt áll a hazai irodapiac, főként Budapesten indultak be a fejlesztések, a város számos pontján hirdetik magas daruk az éppen folyó építkezéseket. A fővároson belül is azonban kiemelkedik néhány terület szerepe, ezek egyike például a Váci út, ahol a Lehel tértől az Árpád hídhoz sétálva szinte folyamatosan építkezésekbe botlik az ember. De a város más részei sem maradnak ki a jóból, Dél-Budán vagy a Népligetnél járva is készülnek az irodák, a következő 2-3 évben több százezer négyzetméteres bővülés várható a budapesti piacon.