Bár a világban sok a bizonytalanság – Olaszország, Törökország, de akár USA-t is nézhetjük – a következő években egy bíztató időszak elé nézünk. Még tart a konjunktúra, most van lehetőség az ingatlanszakmában alkotni, ami nagy lehetőség, de nagy felelősség is egyben – nyitotta meg a konferenciát Noah Steinberg FRICS, elnök-vezérigazgató, elnök, WING, RICS. A szállodapiactól kezdve, az irodapiacon keresztül a kiskereskedelmi piacig minden szegmensben szárnyal a piac, az 1,7 milliárd eurónyi befektetési tőke 58 százaléka magyar befektető, ami egy biztonságot ad a piacnak. Az ingatlanpiacon dolgozni olyan, mint pilótának lenni, folyamatos és mindenre kiterjedő odafigyelést igényel, de közös érdekünk az, hogy mindenki sikeres legyen.