Új év, új kezdet! Ismerd meg a legfrissebb pénzügyi változásokat 2023-ból!

Még csak pár napja írunk 2023-at, a pénzügyeink területén számos változás következett be ilyen rövid idő alatt is. Mit hozott az újév a hitelek költségében? Melyek a legolcsóbb bankszámlák? Milyen kedvezményeket hozott 2023 a Babaváró hiteleseknek? Ezekről és más érdekességekről is szó lesz az első heti hírösszefoglalóban. Újévi tanácsok a 2023-as évre, amivel rengeteget spórolhatsz […]