Úgy veszik fel a magyarok a hiteleket, mintha nem lenne holnap
Májusban újra csúcsra futott a személyi kölcsön kihelyezés, a lakáshitel pedig az Otthon Start indulása óta a fellegekben jár. Megjelentek az MNB májusi hitelkihelyezési statisztikái. Finoman szólva sem enyhült a magyarok hiteléhsége. Továbbra is nagyon magas a havi lakáshitel volumen, személyi kölcsön pedig újabb brutális rekordot döntött. Kapkodnak a legnépszerűbb fedezetlen hitel után A jegybank […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.