Úgy veszik fel a magyarok a hiteleket, mintha nem lenne holnap

Májusban újra csúcsra futott a személyi kölcsön kihelyezés, a lakáshitel pedig az Otthon Start indulása óta a fellegekben jár. Megjelentek az MNB májusi hitelkihelyezési statisztikái. Finoman szólva sem enyhült a magyarok hiteléhsége. Továbbra is nagyon magas a havi lakáshitel volumen, személyi kölcsön pedig újabb brutális rekordot döntött. Kapkodnak a legnépszerűbb fedezetlen hitel után A jegybank […]