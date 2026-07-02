Ne halogasd még 5 évig a nyugdíjmegtakarítást
„Majd jövőre. Majd ha lejár a hitel. Majd ha többet keresek. Majd ha önállóak lesznek a gyerekek.” Mindannyian ismerjük ezeket a kifogásokat, amikor a jövőnkről és a megtakarításról van szó. Lássuk be, a pillanatnyi helyzetben mindegyik kifogás teljesen logikusnak is tűnik. A mindennapi kiadások mellett nehéz lemondani a jelenbeli fogyasztásról egy olyan távoli, ködös cél […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.