Tényleg elég a lakásbiztosításhoz kapcsolódó életbiztosítás?

A lakásbiztosítások mellé hagyományosan kínálnak valamilyen élet-, baleset- vagy egészségbiztosítási fedezetet is. Sok ügyfél számára ez megnyugtató érzést ad: „van biztosításom arra az esetre is, ha velem történik valami”. De elég egy ilyen életbiztosítás? A valóság azonban ennél árnyaltabb. A lakásbiztosítás mellé csomagolt életbiztosítások hasznos kiegészítők lehetnek, de fontos tudni, hogy mire elegendők, és mire […]