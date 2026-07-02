Tényleg elég a lakásbiztosításhoz kapcsolódó életbiztosítás?
A lakásbiztosítások mellé hagyományosan kínálnak valamilyen élet-, baleset- vagy egészségbiztosítási fedezetet is. Sok ügyfél számára ez megnyugtató érzést ad: „van biztosításom arra az esetre is, ha velem történik valami”. De elég egy ilyen életbiztosítás? A valóság azonban ennél árnyaltabb. A lakásbiztosítás mellé csomagolt életbiztosítások hasznos kiegészítők lehetnek, de fontos tudni, hogy mire elegendők, és mire […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.