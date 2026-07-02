Eljött a korrekció az ingatlanpiacon: csökkentek a lakásárak 2026. I. negyedévében
A KSH adatai alapján 2026 I. negyedévében 2,2 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos időszakához képest is érdemben lassult az áremelkedés: 9,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025. I. negyedévéhez képest. Pedig ezen időszakban fejtette ki az Otthon Start hatását az ingatlanárakra. Fellélegezhetnek végre az ingatlanvásárlók? Frissítette a mai napon […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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