Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek

A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe ezt a konstrukciót a bank kiemelt partnereinek munkavállalói, ami jelentős pénzügyi előnyt jelent a már amúgy is kedvező állami támogatású hitelhez képest. Kikre vonatkozik ez a kedvezmény […]