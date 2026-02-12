Otthon Start – a törlesztő duplája is járhat ajándékba a hitel mellé

A banki verseny egyre élesebb az Otthon Start hitelnél, a bankok a kedvező kamatok mellett a hitel mellé adott jóváírást, ajándékpénzt is egyre jobban megemelik. Most épp az MBH Bank lépett egy nagyot ebben a versenyben. Az Otthon Start lehet az idei évben a hitelpiac egyik meghatározó terméke, ez nem is csoda, hiszen az első […]