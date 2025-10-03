Nyugdíjasként vennél fel személyi hitelt? Sorba állnak érted a bankok!
Attól, hogy valaki nyugdíjba vonul, nem kell lemondania a pénzügyi szabadságról. A bankok ma már kimondottan szívesen adnak személyi kölcsönt időskorúaknak is, hiszen az öregségi nyugdíj biztos jövedelemnek számít, amire alapozva könnyebb a hitelbírálat. Ez azt jelenti, hogy még idősebb korban is elérhetőek olyan konstrukciók, amelyekkel megvalósíthatók fontos pénzügyi célok, legyen szó lakásfelújításról, egészségügyi kiadásokról […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.