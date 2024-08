Milyen bankszámlája lehet egy 18 feletti fiatalnak? (x)

A 18 éves kor vízválasztó a fiatalok életében, ami természetesen azt jelenti, hogy pénzügyeiket is önállóbban intézik. De milyen bankszámlák közül választhatnak a fiatalok, és mire érdemes odafigyelniük, hogy jól döntsenek? Összegyűjtöttük a tudnivalókat. A 18 éves kor mindig vízválasztó, ekkor hivatalosan is elkezdődik az önálló élet. Legalábbis elméletileg, mert a magyar fiatalok is mind […]