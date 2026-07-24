Az én gyerekem, a te gyereked — mit örököl valójában a mostohagyerek?

Eszter és Dávid hat éve alkotnak közös háztartást, „patchwork családot”, ahogy ma mondanák. Eszternek van egy fia, Bence, egy korábbi kapcsolatából, Dávidnak pedig egy lánya, Zsófi. A két gyerek együtt nő fel, közös a szoba, a hétvégi focimeccs és a nyári vízparti nyaralás is, papíron azonban a család két külön szálból áll össze. Dávid szívesen […]