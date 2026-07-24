Az én gyerekem, a te gyereked — mit örököl valójában a mostohagyerek?
Eszter és Dávid hat éve alkotnak közös háztartást, „patchwork családot”, ahogy ma mondanák. Eszternek van egy fia, Bence, egy korábbi kapcsolatából, Dávidnak pedig egy lánya, Zsófi. A két gyerek együtt nő fel, közös a szoba, a hétvégi focimeccs és a nyári vízparti nyaralás is, papíron azonban a család két külön szálból áll össze. Dávid szívesen […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.