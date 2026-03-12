Miért gyengíti meg a forintot egy tőlünk távoli válság?

A globális tőkepiacokon vannak pillanatok, amikor szinte egyszerre fogy el a kockázatvállalási kedv. Egy háborús eszkaláció, egy váratlan vámháború, egy nagy jegybanki meglepetés vagy akár egy pénzügyi piaci pánik elég ahhoz, hogy a befektetők villámgyorsan visszavegyenek a kockázatból. Ilyenkor a pénz jellemzően a biztonságosabbnak tartott eszközök felé áramlik, miközben a feltörekvő piacokról tőke távozhat. Az […]