Mennyibe kerül most 2, 5 és 12 millió Ft hitel ingatlanfedezet nélkül?

Miközben a lakáshitelpiac földbe állt 2023-ban, valamint a CSOK támogatás, a CSOK hitel és a Babaváró támogatás iránt is mérsékelt az érdeklődés, a személyi hitelek továbbra is kapósak. A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy ki, milyen feltételekkel és kamattal juthat most szabad célú, ingatlanfedezet nélkül igényelhető kölcsönhöz. A személyi kölcsönök három legfontosabb előnye az átfutási idő […]