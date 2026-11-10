Miben érdemes most megtakarítani?
Az UniCredit Banknál 3 hónapos akciós betét kamata évi 7,50% (EBKM: 7,72%). Ez az adók levonását követően nettó 5,4 százaléknak felel meg. Ez meghaladja a 3 hónapos futamidejű állampapírok referenciahozamát – ennek mértéke október 30-án 5,14% volt –, vagyis többet lehet rövid távon keresni ezzel a betéttel, mint az állampapírokkal. A Bankmonitor szakértői megnézték, mit […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.