Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken

A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyobb vidéki városok vezetésével erőteljes áremelkedés zajlik, miközben a szeptemberben elindult Otthon Start Program alapjaiban változtatta meg a hitelpiaci viszonyokat. A számokon túl azonban érdemes megvizsgálni, hogy mindez mit jelent a […]