Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyobb vidéki városok vezetésével erőteljes áremelkedés zajlik, miközben a szeptemberben elindult Otthon Start Program alapjaiban változtatta meg a hitelpiaci viszonyokat. A számokon túl azonban érdemes megvizsgálni, hogy mindez mit jelent a […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek