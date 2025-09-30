Labdába lehet még rúgni Otthon Starttal Budapesten?

A budapesti lakáspiacon hónapok óta érezhető, hogy egy nagyobb változás előtt állunk, de 2025 augusztusára végleg eldőlt: az Otthon Start támogatott lakáshitel bevezetése felforgatta az egész piacot. Milyen pénzügyi és piaci átrendeződést hozott magával az új program a fővárosban? Van még esély kedvező feltételekkel ingatlant vásárolni? Mire készüljön, aki most vágna bele? A 2025 első […]