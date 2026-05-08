Közel 48 milliárd forintot spórolt az ÁKK az alacsonyabb hozamoknak köszönhetően a választás óta

A 2026. április 12-i választás óta érdemben csökkentek a magyar állampapírhozamok, és az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közel egy hónap alatt mintegy 47,7 milliárd forintot spórolt meg a kibocsátott papírok teljes futamidejére vetített kamatkiadásokból. A hosszú végen volt a fordulat A választás utáni hozamesés egyenetlenül oszlott el a hozamgörbén. Az 1 éven belüli diszkont kincstárjegyeknél […]