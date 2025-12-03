Katás vagy? Felkészültél rá, hogy a rezsire sem lesz elég a nyugdíjad?

Az országban rengetegen dolgoznak vállalkozóként, és még mindig jelentős a katások száma is. Az ő nyugdíjhelyzetük azonban évről évre romlik. A Bankmonitor szakértői most azt vizsgálták meg, mire számíthatnak 2026-ban. Jövőre a minimálbér várhatóan 11 százalékkal emelkedik 2025-höz képest, vagyis 2026-ban 322 800 forint lehet. Ez sokaknak jó hír, ám a nyugdíj előtt álló katásoknak […]