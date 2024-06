Ideje lépni, ha lakásvásárlás, lakáshitel igénylése előtt állsz!

Hidegzuhanyként érhette a magyarokat, hogy a legnagyobb hazai bank úgy döntött, emeli lakáshitelei kamatát. Mindemellett a földhivatali ügyinézés költségei is emelkednek, így érdemes lehet most lépni azoknak, akik lakásvásárlást terveznek és ingatlanhitelt is igényelnének hozzá. A hét legforróbb hírei a lakásvásárlás, támogatások és az otthonfelújítás kapcsán a vasárnapi kávé mellé. Drágulnak a lakáshitelek, itt a […]