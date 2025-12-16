Fordulat az agrárfinanszírozásban: A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervnek (KAP ST) köszönhetően új növekedési ciklus indulhat 2026-ban
Két nehéz év után egyértelmű fordulatot mutat a magyar mezőgazdaság: az idei harmadik negyedévben jelentősen, mintegy 40 % százalékkal bővült a mezőgazdasági gépfinanszírozási piac, miután a támogatási kérelmek elbírálása bizonyos mezőgazdasági gépek esetében érdemi beruházási hullámot indított be. A minden harmadik finanszírozott agrár eszköz gazdálkodókhoz juttatásában érintett Euroleasing Zrt. eszközdivíziójának igazgatója szerint jövőre akár új […]Tovább a teljes cikkre
