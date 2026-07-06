Személyi hitelt szeretnél? Ezek a legolcsóbb ajánlatok júliusban

Sorra dőlnek a rekordok a személyi kölcsönök piacán is, ami nem kis részben az egyre kedvezőbb kamatoknak köszönhető. De továbbra sem mindegy, hogy melyik bankot választod, az egyes ajánlatok között ugyanis óriási különbségeket lehet látni. A jegybank legfrissebb adatai alapján 131,58 milliárd forint összegben kötöttek szerződést személyi kölcsönökre a bankok májusban. Ilyen sok személyi hitelt […]