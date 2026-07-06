Személyi hitelt szeretnél? Ezek a legolcsóbb ajánlatok júliusban
Sorra dőlnek a rekordok a személyi kölcsönök piacán is, ami nem kis részben az egyre kedvezőbb kamatoknak köszönhető. De továbbra sem mindegy, hogy melyik bankot választod, az egyes ajánlatok között ugyanis óriási különbségeket lehet látni. A jegybank legfrissebb adatai alapján 131,58 milliárd forint összegben kötöttek szerződést személyi kölcsönökre a bankok májusban. Ilyen sok személyi hitelt […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.