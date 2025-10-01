Év végéig akár 280 000 forinttal nőhet a nyugdíj-megtakarításod

Itt van az október, mindjárt vége az évnek. Kevesebb, mint 3 hónapunk maradt arra, hogy az akár 280 000 forintos adó jóváírást megszerezzük. Ez egy komoly összeg a nyugdíj megtakarításunkhoz, úgyhogy aki megteheti, érdemes vele élnie. De hogyan kell ezt megtenni? Mutatjuk! Hogyan működik az SZJA jóváírás? A magyar államnak célja, hogy ösztönözze a polgárait […]