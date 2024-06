Emelkednek a földhivatali ügyintézés díjai, a jövőben többet kell fizetnünk lakásvásárlásnál a tulajdonjogunk bejegyzéséért, illetve hiteligényléskor a jelzálogjog bejegyzéséért.De a tulajdoni lap lekérésének ára is emelkedni fog. Június 28-án megjelent 6/2024 KTM rendelet értelmében emelkedni fognak a földhivatali ügyintézés díjai. Ez érinti azokat is, akik lakást vásárolnának, illetve a jelzáloghitel felvételéhez kapcsolódó földhivatali költségek is […]