Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás

Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk! Fontosabb a jelen, mint a jövő A halogatási kényszer, csakúgy, mint az állandóságra való hajlamunk, belénk van kódolva. Miért van ez így pontosan? Egészen egyszerű a válasz. Az […]